Наш експерт за убития Чарли Кърк: Казваше истини, но не го харесвах

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Експерт по етикет и протокол изрази прелюбопитно мнение за убийството на Чарли Кърк в САЩ, което потресе света.

Един мъж е женен за пет жени там, и това е консерватизъм. Това се случав в Мормонския университет и е много провокативно. Не мога да кажа каква е причината да го убият. Дали неговите приказки, дали неговите действия и съпричастност към политиката на Тръмп, и това че е негов пропагандатор. Много са проблемите, може и да е рупор на нещо извън САЩ, каза Милена Хлебарова.

Парадоксално е, че се случва и един снайперист успява да го унищожи. Съболезнования за семейството и децата му. Затвориха устата му, но моето мнение е, че той имаше изкривена представа за живота. Независимо, че се приемаше от младите, незвисимо, че казваше истини, които се харесваха на местна почва. Аз специално не го харесвах, откровена бе по Нова Тв Хлебарова.

