Недоволни изхвърлиха боклука си до Столична община

Снимка Булфото

Софиянци излязоха на улицата.

Протест пред Столичната община.

Жители на районите, в които останаха без сметопочистване, се заканиха да изхвърлят боклука пред кметството, съобщава БНТ.

Протестиращите решиха, че полицията няма да ги допусне пред кметството и затова изхвърлиха боклука не пред общината, а на метри от самата община. Те казаха, че в районите, от които идват, а именно "Подуене", "Люлин", "Красно село", няма редовно сметопочистване, затова символично донесоха част от боклука си тук.

Някои от хората носеха торбички с боклук в ръце, друга част от торбите бяха донесени с автомобил, разказва БНТ.

Георги Лещански: "Не е чисто, невъзможно е придвижването по самите тротоари, алеите, боклукът се разнася навсякъде и проблемът е голям."

Мира: "Няма почистване. Последно минава на 27-ми малко след реакцията на районния кмет и от тогава положението е строим китайска стена ли, пирамиди ли, какво се случва, не знам."

