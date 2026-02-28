Нетаняху: Има много признаци, че Али Хаменей вече не е жив

Кадър Ютуб

"Петел" следи какво се случва в Близкия изток.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че има признаци, че върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей е загинал при удар срещу комплекса си като част от съвместните американско-израелски операции, предаде АФП.

„Тази сутрин, при мощен изненадващ удар, комплексът на тиранина Али Хаменей беше разрушен в сърцето на Техеран и има много признаци, че този тиранин вече не е жив“, каза Нетаняху в телевизионно обръщение.

Високопоставен израелски представител заяви пред „Ройтерс”, че Хаменей е мъртъв, а тялото му е открито, информира БГНЕС.

След координация със САЩ, Израел е пуснал около 30 бомби върху комплекса на Хаменей, твърди източник на израелския Канал 12. Аятолахът е бил там, но не е бил в нито един от дълбоките бункери, в които само американски бомби биха могли да проникнат. Медията твърди още, че е убит военният секретар на Хаменей.

Сателитни изображения показват, че комплексът до голяма степен е разрушен.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!