Невидим украински дрон променя правилата на играта във войната с Русия

Кадър МО Украйна

Войната в Украйна е, може би, първата война, в която роботи убиват толкова много жива сила на противника.

Украинската армия използва нов вид дронове, с които се обясняват някои успешни техни мисии във войната с Русия.



Те могат да пренасят 3 кг експлозиви и да поразяват цели на разстояние до 50 км зад вражеските линии, съобщава лондонският вестник The Times, предаде Калдата.



Евгений Булацев, инженер от украинския разработчик UA-Dynamics, заяви пред изданието, че „променящите правилата на играта“ дронове Punisher са изпълнили до 60 „успешни“ мисии от началото на руската инвазия.



„Това е най-евтиният и лесен начин за нанасяне на удар от голямо разстояние, без да се рискува животът на цивилни“, каза Булацев пред вестника.



Електрическите дронове са с размах на крилете 7,5 метра и могат да летят с часове на височина 400 метр, като се нуждаят само от координатите на целта си, за да могат да изпълнят мисията си автоматично, каза Булацев.



По-малък разузнавателен дрон, наречен Spectre, лети заедно с него, за да идентифицира цели, преди Punisher да нанесе удар.



След като през 2014 г. започват боевете в Източна Украйна, група ветерани стартират компанията за производство на дронове UA-Dynamics.



„Три четвърти от служителите на компанията са ветерани с опит в специални операции дълбоко във вражеска територия“, казва пред вестника Максим Суботин, експерт по маркетинг и неофициален говорител на UA-Dynamics.



Булацев заяви, че основните цели са били стационарни, включително складове за гориво и боеприпаси, станции за електронна и антиелектронна борба и противовъздушни системи.



Различни подразделения в украинската армия използват дроновете, но броят им и местата, където са разположени дроновете Punisher, са засекретени, каза Булацев.



Преди това Булацев заяви пред The Sun, че незабележимите безпилотни самолети Punisher „от години предизвикват хаос зад проруските линии в Донбас, защото врагът няма представа какво го е ударило“.



Той заяви пред изданието, че дронът е сравнително малък и лек и е неоткриваем за радарите.



„Нещо повече, той може да пусне три бомби едновременно или да порази три отделни цели, след което да се върне в базата, за да бъде презареден и изпратен отново в битката в рамките на няколко минути“, каза Булацев пред The Sun.



Британският министър на отбраната Бен Уолъс заяви пред Sky News, че Украйна е спряла руския напредък отчасти чрез изпълнението на „много умен план“.



„Видяхме кадри, които не можем да проверим, но видяхме кадри, на които украинците използват БЛА (безпилотни летателни апарати), за да атакуват конвои с бензинови влакове, да преследват логистични линии, видяхме взривени линии, всички неща, за които вие и аз се сещаме, когато става въпрос за съпротива“, каза Уолъс.



Заедно с дроновете Punisher украинските военни използват и около 20 от високо оценените дронове Bayraktar TB2 от Турция.



Видеоклипове, споделени от украинските военни миналата седмица, показват поне един удар от дрон TB2, който изглежда разкъсва колона от руски танкове и бронирани машини.