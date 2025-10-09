реклама

Невиждан черен влак се появи в България

09.10.2025 / 11:29 3

Кадър Ютуб

За тестове у нас пристигна първият Alstom Coradia Stream. Електрическият мотрисен влак е в България за тестове и сертификация, преди да започне реалната доставка на 35 влака през август 2026 г. , предаде Пловдив 24

Договорът за 35 електрически мотрисни влака бе подписан в Министерския съвет през април. Това е най-голямата поръчка за последните 20 години, която ще направи българската държава и най-голямата инвестиция като парична стойност в подвижния състав, правена досега.

Мотрисите ще бъдат с шест вагона и 351 места - 51 места в първа класа и 301 във втора. С тази инвестиция се надяваме да решим почти две трети от необходимите нужди на Българи от нов подвижен състав, за да направим жп транспорта по-привлекателен и гражданите по-доволни от комфорта и сигурността, посочи тогава министър Караджов.

Изпълнител е консорциумът "Булему", в който участва френската компания "Алстом". Проектът е част от инвестициите по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Инвестицията е на стойност над 1 млрд. лева.


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kjk (преди 5 минути)
Рейтинг: 147389 | Одобрение: 16464
Черен влак се композира Ленче ле!!!;)Ухилен:devil:
0
0
Бай Дън (преди 8 минути)
Рейтинг: 839 | Одобрение: -931
Браво на ГЕРБ!
Предаването за нивото на водите на река Дунав ми е много по-интересно от форума на "Петел"
0
0
Пешо от Виница (преди 8 минути)
Рейтинг: 102284 | Одобрение: 32084
Всичко е хубаво,но помнете индианците.Само да се появят и нашите индианци ще поломят всичко.  Някога ,един квартален милиционер,сдържаше индианското на сите сигани в махалата ,но сега нали сме в гейска демокрация...та нищо добро не виждам-за съжаление.

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама