Невиждана гледка в "Чайка" от времето на НРБ: Без коли по тротоарите
Кадър В. Петров, Фб
Алеята в "Чайка" под стадиона е без коли! Направо невероятно!, пише гражданин в социалната мрежа.
По новосъздадените еднопосочни улици отстрани изглежда да има достатъчно място за паркиране.
Ето за това се въвежда Зелена зона. За да има ред в паркирането. За да няма коли по тротоарите. За да има място и за пешеходците. Става хем по хубаво, хем по подредено! Остава да се направи ремонт и на алеята., посочва той.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!