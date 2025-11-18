Невиждана гледка в "Чайка" от времето на НРБ: Без коли по тротоарите

Кадър В. Петров, Фб

Алеята в "Чайка" под стадиона е без коли! Направо невероятно!, пише гражданин в социалната мрежа.

По новосъздадените еднопосочни улици отстрани изглежда да има достатъчно място за паркиране.

Ето за това се въвежда Зелена зона. За да има ред в паркирането. За да няма коли по тротоарите. За да има място и за пешеходците. Става хем по хубаво, хем по подредено! Остава да се направи ремонт и на алеята., посочва той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!