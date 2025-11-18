реклама

Невиждана гледка в "Чайка" от времето на НРБ: Без коли по тротоарите

18.11.2025 / 21:21 0

Кадър В. Петров, Фб

Алеята в "Чайка" под стадиона е без коли! Направо невероятно!, пише гражданин в социалната мрежа.

По новосъздадените еднопосочни улици отстрани изглежда да има достатъчно място за паркиране.

Ето за това се въвежда Зелена зона. За да има ред в паркирането. За да няма коли по тротоарите. За да има място и за пешеходците. Става хем по хубаво, хем по подредено! Остава да се направи ремонт и на алеята., посочва той.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kjk (преди 5 секунди)
Рейтинг: 154943 | Одобрение: 17118
Лов на канарчета с тая статия!!!Ухилен:errm::woot:

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама