Невзоров: КУБ работи, както обикновено! Инвестирам не само пари, но и част от душата си във Варна
Кадър Фб
Олег Невзоров напълно свободен във Варна даде изявление на живо от централната част на града.
Той посочва, че ще направи специална пресконференция за всички медии и ще отговори на всички въпроси.
Ето какво съобщи той:
"Уважаеми партньори и инвеститори!
Смятам за свой дълг да ви информирам за текущата ситуация, свързана с работата на нашата корпорация.
Преди всичко искам да кажа: компанията работи както обикновено! Целият ни екип е на място, продължаваме да изпълняваме всички поети наши задължения, както и да работим по проекти.
Заради обективните действия на институциите и служителите на реда в част от обектите ни,, сме принудени да пренесем във времето сроковете за тяхното изпълнение, но категорично ще наваксаме отложеното.
Както виждате, в града текат мащабни проверки, включително и такива, свързани с някои от нашите обекти. Както зз лично, така и моят екип открито си сътрудничим с държавните и местни институции - предоставяме всички поискани документи и оказваме пълно съдействие на органите на реда. За нас е важно всеки един въпрос, свързан с проектите ни и нас, да бъде разгледан обективно и да бъде направена точна и юридически правна преценка на ситуацията.
Както казах по-рано, Варна се превърна в мой втори дом. Тук инвестираме не само огромни средства, но и част от душата си в създаването на нови, красиви и модерни съоръжения с удобна инфраструктура за обикновени хора, много от които вече живеят в нашите комплекси.
Разбирам, че у всеки възникват много въпроси. Затова веднага щом можем да предоставим по-детайлна информация, без да навредим на официалното разследването и проверките, които текат, ще организираме пресконференция, за да отговорим на всички ваши въпроси.
Благодаря ви за доверието, за търпението и за подкрепата!
Редактор "Екип на Петел",
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