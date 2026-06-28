Невзоров: КУБ работи, както обикновено! Инвестирам не само пари, но и част от душата си във Варна

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Олег Невзоров напълно свободен във Варна даде изявление на живо от централната част на града.

Той посочва, че ще направи специална пресконференция за всички медии и ще отговори на всички въпроси.

Ето какво съобщи той:

"Уважаеми партньори и инвеститори!

Смятам за свой дълг да ви информирам за текущата ситуация, свързана с работата на нашата корпорация.

Преди всичко искам да кажа: компанията работи както обикновено! Целият ни екип е на място, продължаваме да изпълняваме всички поети наши задължения, както и да работим по проекти.

Заради обективните действия на институциите и служителите на реда в част от обектите ни,, сме принудени да пренесем във времето сроковете за тяхното изпълнение, но категорично ще наваксаме отложеното.

Както виждате, в града текат мащабни проверки, включително и такива, свързани с някои от нашите обекти. Както зз лично, така и моят екип открито си сътрудничим с държавните и местни институции - предоставяме всички поискани документи и оказваме пълно съдействие на органите на реда. За нас е важно всеки един въпрос, свързан с проектите ни и нас, да бъде разгледан обективно и да бъде направена точна и юридически правна преценка на ситуацията.

Както казах по-рано, Варна се превърна в мой втори дом. Тук инвестираме не само огромни средства, но и част от душата си в създаването на нови, красиви и модерни съоръжения с удобна инфраструктура за обикновени хора, много от които вече живеят в нашите комплекси.

Разбирам, че у всеки възникват много въпроси. Затова веднага щом можем да предоставим по-детайлна информация, без да навредим на официалното разследването и проверките, които текат, ще организираме пресконференция, за да отговорим на всички ваши въпроси.

Благодаря ви за доверието, за търпението и за подкрепата!

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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