Невзоров на живо: Не съм давал пари на никой

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Олег Невзоров даде изявление пред медиите във Варна.

Ще разкажа всичко след проверките от институциите, каза Невзоров.

Той обаче не посочи кога ще свърши проверката.

"Не се чувствам виновен. Надявам се на справедливост от властите. Имаме всички документи.", посочи той.

Той отказа коментар дали ще бъде свидетел срещу Благомир Коцев.

Невзоров отрече да е давал пари.

"На никой не съм давал пари", посочи той.

Невзоров отрече да е съден в Украйна. "Нямам призовки. С две висши образования съм", заяви той и отрече да има политици на високо ниво, които да са го пазили.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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