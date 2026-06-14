Нейнски: Не очаквам американските самолети да бъдат преместени от София

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Американските самолети-цистерни няма да бъдат премествани от летището в София, а твърденията за това са политически блъф, заяви в предаването „Тази неделя“ бившият външен министър Надежда Нейнски. Последната допъни, че логистичният капацитет на другите летища у нас е силно ограничен. По нейните думи подобни спекулации целят единствено вътрешнополитическа консумация, но носят сериозни имиджови щети за страната на международната сцена.

Нейнски подчерта, че България не подарява, а продава оръжие на Украйна. Изплатената безвъзмездна помощ преминава изцяло през европейски фондове, като страната ни вече е получила над 200 милиона евро за старото си въоръжение. Тя допълни, че военните заводи в страната работят денонощно и износът няма да спре.

„Ние не даваме, а продаваме на Украйна – безвъзмездната помощ минава през европейски фондове и България получи за старото си оръжие над 200 млн. евро. Не очаквам и да спрем да изнасяме, защото в момента военните заводи продължават да произвеждат и изнасят“, каза за бТВ бившият първи дипломат.

Според бившия външен министър опитите да се спре помощта за Украйна създават усещането, че София се отделя от общия европейски консенсус. Нейнски напомни, че предстоят Европейски съвет и среща на върха на НАТО в Анкара, където премиерът Румен Радев ще трябва да обяснява идеите си за приключване на конфликта.

„ЕС не е бил уведомен за тази находчива идея да се спре помощта за Украйна и на практика така се създава усещането, че страната ни се отделя от европейския консенсус“, посочи тя. Дипломатът допълни, че Русия приветства подобни сигнали за разколебаване на евроатлантическото единство.

В ефира на телевизията Надежда Нейнски изрази силен скептицизъм и критикува капацитета на българската страна за бъдещото предоговаряне на споразумението с турската компания „Боташ“. Тя изрази подозрение дали хората, сключили неизгодния за България договор, могат реално да защитят националния интерес при подготовката на новото всеобхватно енергийно споразумение, пише dunavmost.com.

„Онези, които го сключиха и България е на загуба, сега ще трябва да преговарят за всеобхватно енергийно споразумение с турската страна – подозрителна съм към способността им да защитят интереса на страната ни“, заключи Нейнски.

Редактор "Екип на Петел",

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