реклама

Нейнски: Не очаквам американските самолети да бъдат преместени от София

14.06.2026 / 10:18 4

Снимка Булфото

Американските самолети-цистерни няма да бъдат премествани от летището в София, а твърденията за това са политически блъф, заяви в предаването „Тази неделя“ бившият външен министър Надежда Нейнски. Последната допъни, че логистичният капацитет на другите летища у нас е силно ограничен. По нейните думи подобни спекулации целят единствено вътрешнополитическа консумация, но носят сериозни имиджови щети за страната на международната сцена.

Нейнски подчерта, че България не подарява, а продава оръжие на Украйна. Изплатената безвъзмездна помощ преминава изцяло през европейски фондове, като страната ни вече е получила над 200 милиона евро за старото си въоръжение. Тя допълни, че военните заводи в страната работят денонощно и износът няма да спре.

„Ние не даваме, а продаваме на Украйна – безвъзмездната помощ минава през европейски фондове и България получи за старото си оръжие над 200 млн. евро. Не очаквам и да спрем да изнасяме, защото в момента военните заводи продължават да произвеждат и изнасят“, каза за бТВ бившият първи дипломат.

Според бившия външен министър опитите да се спре помощта за Украйна създават усещането, че София се отделя от общия европейски консенсус. Нейнски напомни, че предстоят Европейски съвет и среща на върха на НАТО в Анкара, където премиерът Румен Радев ще трябва да обяснява идеите си за приключване на конфликта.

„ЕС не е бил уведомен за тази находчива идея да се спре помощта за Украйна и на практика така се създава усещането, че страната ни се отделя от европейския консенсус“, посочи тя. Дипломатът допълни, че Русия приветства подобни сигнали за разколебаване на евроатлантическото единство.

В ефира на телевизията Надежда Нейнски изрази силен скептицизъм и критикува капацитета на българската страна за бъдещото предоговаряне на споразумението с турската компания „Боташ“. Тя изрази подозрение дали хората, сключили неизгодния за България договор, могат реално да защитят националния интерес при подготовката на новото всеобхватно енергийно споразумение, пише dunavmost.com.

„Онези, които го сключиха и България е на загуба, сега ще трябва да преговарят за всеобхватно енергийно споразумение с турската страна – подозрителна съм към способността им да защитят интереса на страната ни“, заключи Нейнски.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
0
0
MrBean (преди 1 минута)
Рейтинг: 226456 | Одобрение: -2169
Много я харесвам.... безкрай... За медиците...ами трябва да се замислиш защо само българи хвнаха,а руснаци ,украинци и останали са се омели 3 дни по-рано...Но сте прави,че усилията на г-жа Сесилия Саркози дадоха свобода на българките,докато Външно оглушително мълчаха...
0
2
Серж (преди 59 минути)
Рейтинг: 241559 | Одобрение: 48879
Тази долна еврейска пачавра трябва да я изгонят с камъни, а не да дава " компетентни съвети. Помним, каква я свърши с нашите медици в Либия...Най-умната, най -компетентната министърка, коя се е раждала някога...
0
2
kjk (преди 1 час)
Рейтинг: 215069 | Одобрение: 21594
Папиломата и дава оценка за двете и участия като външен министър на България -6,не го бъкайте с 6-!!!Единственния и успех като такава е, че ще и го пише в автобиографията,да не забравяме и бездействието и за нашите медици в Либия.
1
2
Burton (преди 1 час)
Рейтинг: 40846 | Одобрение: 3591
И аз не очаквах някога да се доближиш до министерство, камо ли да го управляваш — макар и служебно. Но животът обича да поднася изненади, а някои от тях са доста неприятни. В твоя случай дори бих казал, че са национален проблем. Смятам, че си толкова компрометирана, че би било срамно който и да е да те използва за нещо по-сериозно от изтривалка.

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама