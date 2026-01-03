Нидал Алгафари: Благодаря ти, Яворе!

Кадър БТВ

Нидал Алгафари похвали Явор Дачков за интервюто му с Бойко Борисов.

Ето какво пише той:

Приятели,

изгледах интервюто на един от много малкото, ама много малкото интелигентни журналисти Явор Дачков с господин Бойко Борисов.

Макар да не са на едно мнение по много теми, господин Дачков професионално зададе въпросите си, а господин Борисов отговори, така както се очаква от държавник, политик с опит и човек с богата история.

От такива срещи - интервюта - разговори, имаме нужда. Слушал съм интервюта на опонентите на господин Борисов с удобни въпроси, а отговорите им бяха изтъкани от злоба, жлъч и простотия.

Благодаря ти, Яворе!"

