Нидал Алгафари: Благодаря ти, Яворе!
Нидал Алгафари похвали Явор Дачков за интервюто му с Бойко Борисов.
Ето какво пише той:
Приятели,
изгледах интервюто на един от много малкото, ама много малкото интелигентни журналисти Явор Дачков с господин Бойко Борисов.
Макар да не са на едно мнение по много теми, господин Дачков професионално зададе въпросите си, а господин Борисов отговори, така както се очаква от държавник, политик с опит и човек с богата история.
От такива срещи - интервюта - разговори, имаме нужда. Слушал съм интервюта на опонентите на господин Борисов с удобни въпроси, а отговорите им бяха изтъкани от злоба, жлъч и простотия.
Благодаря ти, Яворе!"
