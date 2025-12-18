Нидал Алгафари: Имам една тайна на ушенце за Ивайло Мирчев

Кадър Нова тв

Нидал Алгафари се подигра на Ивайло Мирчев с пост в социалната мрежа.

Той посочва, че има да му казва тайна на ушенце.

Ето какво пише той:

Приятели,

точно на рождения ми ден, господин Ивайло Мирчев, подсказа на наобиколили те го журналистите да ме питат: Къде е новия кабинет на господин Пеевски?

Госпожи и господа, колеги боравещи със словото, няма да ви кажа на вас, но на господин Мирчева, като се видим ще му прошепна сакралната тайна на ушенце!

Само на него. И само на него и само на НЕГО.

Даже ще помоля домакина да покани господин Мирчева на кафе, няма да е мазно, а приятелско. Белким започнат да се чуват за добруването на всички живеещи в Родината ни.

С най-добри чувства съм и към двамата!"

