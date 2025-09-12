реклама

Николай Кожухаров: Получих два удара и до мен беше лицето, което се возеше на предната седалка

12.09.2025 / 12:00 3

Кадър Нова тв

"Получих два удара и до мен беше лицето, което се возеше на предната седалка", това заявил в представен за пръв път протокол от разпит пострадалият полицейски шеф Николай Кожухаров, предаде 24 часа.

Разпитът на пострадалия е направен на 10 септември и бе приложен като доказателство в Апелативния съд, който разглежда мярката за неотклонение на обвиняемия Жулиен Кязъмов, сочен като младежа с една от водещите роли в спречкването и боя. Това пишело и в протокол от видеотехническа експертиза на видеоклип, който ясно показвал, че студентът е ритал в гърба полицая, заявиха от прокуратура. Според обвинението, което настоява за потвърждаване на мярката постоянен арест, свидетелските показания били категорични, че Кожухаров се е легитимирал преди да получи травмите.

