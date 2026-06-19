Николай Попов: Симона Радева е диагноза за системата

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Бившата полицайка Симона Радева е осъдена на 3,5 години ефективен затвор за подпомагане на рецидивиста Георги Семерджиев да се укрие след тежката катастрофа на столичния булевард „Черни връх“, написа Николай Попов в профила си в социалните мрежи. Случаят, при който под въздействието на наркотици Семерджиев отне живота на две млади момичета, предизвика вълна от остри обществени реакции заради участието на служител на правоохранителните органи в прикриването на извършителя.

В своя коментар Николай Попов подчертава, че поведението на Радева нанася сериозен удар върху имиджа на органите на реда. Според него нейните действия не трябва да хвърлят сянка върху цялото ведомство, но разкриват дълбоки вътрешни проблеми.

"Симона Радева не е само петно върху полицейската професия – тя е диагноза за цялата система", заявява Попов в своята позиция.

Той допълва, че подобни служители позорят денонощния труд на всички честни и отдадени полицаи, които ежедневно изпълняват дълга си и не заслужават да носят негативите от безобразията, извършени от техни колеги.

Общественият коментар засяга и темата за трудното изграждане на институционален авторитет, който бързо бива зачеркнат, когато представители на закона застанат на страната на правонарушителите.

"Доверието в институциите се гради трудно, а се руши от хора, които вместо да защитават закона, застават на страната на престъпниците", посочва авторът на позицията, пише dunavmost.com.

В края на изявлението си Николай Попов изразява сериозни съмнения относно това дали наложеното наказание от 3,5 години затвор ще бъде потвърдено окончателно на по-горните съдебни инстанции. Той демонстрира силно критично и иронично отношение към съдебната система у нас."Надявам се присъдата да не бъде отменена от някой „справедлив“ съдия. Все пак нека не забравяме, че живеем в България", завършва Николай Попов.

Редактор "Екип на Петел",

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