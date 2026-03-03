Николай Попов: "Сияние" не е партия и няма да бъде. "Сияние" е чиста гражданска енергия

Снимка: Булфото

"Сияние" не е партия и няма да бъде. "Сияние" е чиста гражданска енергия - здрава сплав от младост, зрялост и опит. Това написа във фейсбук профила си бащата на трагично загиналата Сияна.

Припомняме, че малко по-рано днес Николай Попов регистрира в ЦИК създаденото от него гражданско движение "Сияние“. То ще участва в изборите като коалиция с вече регистрирани партии, която също ще се казва "Сияние“.

Ето какво още написа бащата на Сияна:

"На този светъл ден внесохме 6507 подписа, събрани за по-малко от 48 часа, за регистрацията на СИЯНИЕ в ЦИК.

Благодаря ви от сърце за огромната подкрепа, за любовта, за доверието и за силата, която ми давате.

През тези два дни често не успявах да сдържа сълзите си. Докоснахте душата и сърцето ми с всичко, което направихте за мен и Сияна.

Правя тази крачка само с една-единствена цел – да постигнем истинска промяна, която да можем да видим и усетим. Когато успеем, ще се оттегля.

Благодаря на младите хора от площадите, които застават плътно до мен.

Благодаря на моите връстници.

Благодаря на най-опитните и изстрадали българи – нашите майки и бащи, баби и дядовци.

Никога няма да ви забравя.

СИЯНИЕ не е партия и няма да бъде.

СИЯНИЕ е чиста гражданска енергия – здрава сплав от младост, зрялост и опит.

СИЯНИЕ сме всички ние – със своите качества, недостатъци и чувства. Ние сме просто хора с кауза.

Благодаря и на онези политически сили, които подкрепиха каузата без претенции, без натиск и без условия – за разлика от други, за които властта е самоцел.

Оттук нататък ще ръководя СИЯНИЕ със сърце, с душа и с вашата сила.

Бъдете свободни.

Обичайте България.

След мрака винаги идва светлина."

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!