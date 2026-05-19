Николай Попов след победата на Дара: Разбрах защо Бербатов се отказа от националния отбор

Колаж Фейсбук, Х

Бащата на Сияна изригна след триумфа на Дара.

Бях сигурен, че Дара ще спечели Евровизия!

Това написа във фейсбук Николай Попов, баща на загиналата в катастрофа 12 г. Сияна, лидер на движението "Сияние", пише Блиц.

"Няколко дни преди Дара да победи в конкурса “Евровизия” публикувах пост в нейна подкрепа.

Не защото разбирам каквото и да е от музика, а просто защото съм българин и смятам, че всички трябва да я подкрепим. Тя е чудесен артист с голямо бъдеще.

Бях сигурен, че ще спечели конкурса.

Оттам се изсипа цяла лавина от хейт, омраза и злословие.

Напуснаха ме няколкостотин последователи, лични съобщения, негативни коментари.

Това било сатанизъм, варварство, лош вкус, не била българска песен. Не трябвало да се подкрепя, понеже конкурсът бил европейски. Какво ли още не.

Хора, на нас не ни трябва бедствие, нас може да ни приключи собствената ни омраза и злоба.

Не зная каква е тази психология и на какво се дължи, но е пагубна.

И по мой адрес чух какво ли не, дори ми приписаха нова майка, която аз даже не познавам.

Бях гаден, лош, използвах детето си.

Разбирам го вече Димитър Бербатов защо някога отказа да играе за националния отбор.

“Не сме народ” нататък няма да продължавам думите на Вазов, който също е бил жестоко оплюван….

Няма неоплют човек в нашата малка страна.

Така няма да стигнем далеч…

Сега, когато Дара спечели, какво ще кажат критиците?

Сатанизмът изчезна ли или стана още по-силен?

Не съм сигурен дали даже ще замълчат.

Да, “тук е така” , както казва моят приятел Рачков, а и той какъв ли не беше…

Сега обаче целият свят ще знае коя е Дара и ще знае, че е българка.

А нея я чака световна кариера, защото тя просто си може.

И пак ще я плюят и пак ще я мразят?!

Защо сме такива? Кой ни направи?

Живеем на чудна земя, но злобата ни е по-голяма и от цяла Европа.

Тук е така!

Е, докога?", пише Попов.

