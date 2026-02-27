Николай Василев: Вървим към Виденовата зима

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Нюз

Нямаме добри публични ресурси от години. За мен бюджетът е катастрофа и се нуждаем от цялостен обрат, който се прави обаче от реформатори, а не от поредната порция популисти евентуално. Така че няма значение кой какво е казал. Асен Василев бил казал, че той бил оставил еди си какво, Теменужка и тя оставила. Истината е, че последните пет години са провал и катастрофа. Това, ако продължава така, вървим към ситуацията с Виденов.

Това обяви Николай Василев.

Бившият министър на икономиката смята, че трябва да се направят три неща в седмия бюджет, за да не стигаме до Жан Виденовата зима.

Нуждаем се от бюджет, по-малък от БТВ и в който има излишък, без значение кой управлява. За да не се стигне до нова катастрофа, първо трябва да се направят големи съкращения в държавната администрация и публичния сектор, между 20 и 30 процента. Служебното правителство спокойно може да съкрати десет хиляди несъсществуващи бройки, от които никой няма да разбере. Ще се спестят много пари, то може да съкрати реални хора, но това, което то направи, е рекордно увеличение на броя на хората в Министерски съвет, каза Василев.

Второто нещо - против съм парите за ток. Няма нужда 5 години след Ковид да даваме компенсации за ток. Бизнесът може да се справи сам, няма до 2100-тната година да даваме компенсации. Третото нещо е държавата цялостно да мине в режим на спестяване, а не на прахосване. За мен разходите трябва да са с 8 милиарда по-малко, отколкото ще ги направят. Миналата година трябваше да бъдат с 15 милиарда по-малко, но сега трябва да са спрямо това, което те искат да увеличат. Примерно, ако разходите останат на нивото от миналата година, ще сме супер, завърши по Нова Нюз бившият вицепремиер.

"За нас"

