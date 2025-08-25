Нинелла Върбанова: Има запис на инцидента в Слънчев бряг, който не е видял бял свят

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

Въпреки всички заявени добри намерения от страна на държавните институции да се спре войната на пътя, напрактика нямат воля заради зависимости и корупция. Едно от нещата, за които говорим от години, са шофьорите без книжки. Всяка година се залавят около 7000 души, които карат без книжки, което означава, че по пътищата реално те са десетки хиляди. Статистиката на МВР е абсолютно изкривена и то съвсем съзнателно. Според нея сяма няколко човека годишно са убити от шофьори под въздействието на алкохол. Това не е вярно. Т.е. статистиката в България е толкова изкринета, че ние не можем да се обосновем правилно защо някои неща трябва да се променят. В Гърция съвсем скоро влизат нови глоби - 350 евро глоба за първо говорене по телефона зад волана и 1000 евро глоба и 6 месеца без книжка при второ такова нарушение. Ние нямаме реално желание да правим такива неща.

Това коментира пред Нова нюз Нинелла Върбанова от "Ангели на пътя".

Глобите и 10 000 лева да струват, няма да имат полза щом няма събираемост. Виждате, вече конфискуват коли заради алкохол, но продължават да се качват пияни зад волана. Това е защото минават метър, както се казва, коментира Тодор Христов, член на УС на Българската федерация по мотоциклетизъм.

Това чувство за безнаказаност идва от либералната правосъдна система, обясни Върбанова.

За изключително тежкия инцидент в Слънчев бряг, където момче с бъги премаза хора, има нещо много притеснително. Има запис, на който ясно се вижда как се случва инцидента, как момчето, което управлява бъгита, говори по телефона, а отзад има приятелка, която след това изчезва. Вижда се как на два пъти машината прегазва хората. Но този запис не циркулира в пространството, скрит е и се страхуваме, че ще изчезне, а той е много важен. Полицията е предупредила собственика на хотела този запис да не види бял свят. Има много подобни случаи, които не добиват такава гласност. Голяма част от извършителите имат някакви връзки и се потулват случаите, коментира тя.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!