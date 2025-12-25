Нова антисемитска атака в Австралия: Опожариха колата на равин

Снимка: Пиксабей, илюстративна

По-малко от две седмици след терористичната атака на плажа Бондай в Сидни, при която бяха убити 15 души, предимно евреи, празнуващи Ханука, автомобилът на равин в Мелбърн бе опожарен при предполагаема антисемитска атака, предаде ДПА, цитирана от БТА.

На снимки от местопрестъплението в крайбрежния град се вижда надпис „Честита Ханука“ на покрива на изгоряла кола, паркирана в алея пред къщата на равин в квартал Сейнт Килда Ийст, където живеят много евреи.

Равинът и семейството му са били отведени на сигурно място, съобщиха австралийските медии.

Няма пострадали и полицията заяви, че е идентифицирала лице, което може да съдейства на разследването, но не се споменава за извършен арест. Властите към момента не са обявили официално какъв е мотивът за престъплението.

Мнозина австралийски евреи обвиняват правителството на премиера Антъни Албанезе, че не се бори достатъчно добре срещу антисемитизма, посочва ДПА.

В изказване на благотворително коледно събитие в Сидни Албанезе заяви, че поредният антисемитски случай след терористичната атака на плажа Бондай „е неразбираем“.

„Що за зла идеология и мисли в момент като този биха мотивирали някого“, запита се премиерът. Той обеща да се бори с всички форми на антисемитизъм в Австралия.

