Нова тв: Калашниците примамвали момичетата по схемата "Lover Boy"

Кадър ГДБОП

От групировката отричат да е имало кастинг за набиране на членове

Столичната полиция образува шест досъдебни производства за сводничество и две за изнудване след мащабна операция в квартал „Ботунец“ и други райони на града, съобщават от NOVA. При акцията срещу престъпната група, станала известна в публичното пространство като „Калашниците“, са задържани общо 36 души.

По време на операцията служителите на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) са установили голяма група млади жени, които са били експлоатирани от престъпната мрежа. Според репортера на NOVA Иван Кънчев момичетата са попадали в капана чрез схемата „Lover Boy“.

При този метод трафикантите първоначално влизат в ролята на ухажори и изграждат романтични отношения с бъдещите си жертви. След като спечелят доверието им и създадат емоционална привързаност, отношенията прерастват в тежка форма на зависимост и принуда към проституция.

Операцията се е провела на територията на цялата столица, като има арестувани лица и извън границите на София. Предстои прокуратурата и съдът да преценят обема на събраните доказателства за повдигане на обвинения.

Николай Пелтеков: „През вчерашния ден са образувани шест досъдебни производства, които са за склоняване към проституция и предоставяне на помещение с развратна цел. Освен това в СДВР има образувани две досъдебни производства за изнудване.“

Името на групата „Калашниците“ придоби по-широка печална популярност след трагичния пътен инцидент на „Челопешко шосе“ от 5 юни. Тогава, след гонка между два леки автомобила, последва сблъсък с автобус на градския транспорт, при който загинаха четирима души. Разследващите проверяват връзките на шофьорите от гонката с престъпната структура.

В същото време в социалните мрежи циркулира видеоклип, в който мъж обявява своеобразен кастинг за набиране на членове в групата. Впоследствие се появи второ видео с твърдението, че записът е отпреди осем месеца и е бил насочен към намиране на доброволци за благотворителни каузи.