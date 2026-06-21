Новаков: Търпението на евролидерите се изчерпва. Ако с Фицо и с Орбан са били по-търпеливи, Радев няма да има този комфорт

Кадър БТв

Отдавна не ми се бяха потили ръцете толкова, когато ми задават въпроси мои колеги, включително и такива, които са на ръководни позиции в европейските институции, наистина ли висшето държавно ръководство в България покровителства петролни магнати, дали наистина покровителства църковни служители, за които и в детската градина децата знаят, че са служители на тайните служби. Започвам да се чудя какво да обясняваме. Търпението на европейските лидери сякаш се изчерпва. Ако с Фицо и с Орбан са били по-търпеливи, изчаквали са, към момента си мисля, че България няма да има този комфорт. Институциите там вече намират много сходни модели на поведение между България и Унгария от преди време. Това заяви в ефира на „Събуди се” депутатът в Европейския парламент от ГЕРБ-СДС Андрей Новаков относно това как Европа гледа на заявките на правителството за налагане на вето за предстоящия пакет санкции към Русия.

„Тук никой не говори за християнство. Много е сложно да я играеш тази игра и тя е много къса тогава, когато говориш едно, а правиш друго. Няма как да казваш, че пътят на България е към Европа, даваш си сметка колко зависим си и икономиката ти колко ориентирана е към износа, 8 от 10 евро, които се инвестират в България идват от Европейския съюз и да им казваш, че ще си отстояваш позицията. Колко време ще продължи това? То е хубаво, но когато е за нещо смислено”, коментира Новаков.

„Може би и аз на това място щях да съм изкушен първите седмици да правя нещо, което е популярно и ще ти вдигне рейтинга, обаче ЕС просто не функционира така. Предстои да видим какви наистина ще са действията - дали тази заявка за налагане на вето ще се стане действителен вот”, посочи той.

По отношение на оттеглянето на Делян Добрев от Парламентарната група на ГЕРБ Новаков заяви, че това са съвсем естествени и житейски процеси. „За всяко начало си има и край. На всичкото отгоре той остава в ГЕРБ, не е напуснал партията”, посочи евродепутатът.

„Би било погрешно да се счита, че е обвързано с мандати. Напротив, това показва, че той не е бил в партията, защото има мандат, защото е бил депутат или министър, а защото е имал нещо да даде. Видях какво каза той, дал е максимума от себе си, дошло е време да започне нещо ново и продължава да бъде един от нас”, каза Новаков.

По думите му, изводите са, че „тече обновление, в което идват млади хора, без те да си противоречат с другите утвърдени хора, които са останали”. На въпрос дали той остава в партията, Новаков отговори, че „няма повод да мисли нищо различно”.

Относно новината, че Андрей Гюров ще бъде издигнат за президент от инициативен комитет на предстоящия вот за държавен глава през есента Новаков заяви, че може да се намерят и по-добри кандидати. „Това да познаваш един човек за две седмици като премиер или в друго му качество, не означава задължително, че ще бъде добър президент”, каза той.

Евродепутатът коментира и компенсациите при закъснял полет. „Новото е, че най-после хората могат да се възползват от компенсациите при закъснял полет. 11% от всички, които имат право на обезщетение, са го получили. Това, което направих е, че оттук насетне авиокомпанията е длъжна да се свърже с потърпевшия пътник, тя да му каже как да си получи парите, тя да му изпрати информация и почти автоматично да му изплати средствата. Това означава, че може най-после да се възползваш от правата си”, каза Новаков.

„На първата минута след третия час на закъснение на полета ви се дължи обезщетение. Ако закъснее час и половина първо имате вода, напитки, храна и след третия час имате право на обезщетение, хотел, настаняване и нов полет”, добави той. „Това, което успяхме да постигнем, с подкрепата на целия Европейски парламент, оттук насетне възрастен, който лети с дете до 14 години ще пътуват и се настаняват безплатно един до друг”, каза още той.

Редактор "Екип на Петел",

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