Нови кошчета срещу стария проблем с чистотата в центъра на Варна

снимка: Район "Одесос"

Около 40 нови кошчета за отпадъци са поставени по Ларгото на Варна. Старите съдове ще бъдат преместени в по-малките улици в централната градска част.

Кметът на Варна Благомир Коцев обясни, че новите кошчета се почистват всяка сутрин и още веднъж през деня, предаде Радио Варна. По думите му общината работи за увеличаване на капацитета за сметосъбиране с нова техника и за по-строг контрол върху търговските обекти, които генерират повече отпадъци.

Като един от проблемните участъци Коцев посочи зоната около заведение за дюнери, където според него се натрупват големи количества отпадъци. Общината води разговори с обекта да постави голям съд за смет, който да поеме по-големия обем отпадъци и да ограничи замърсяването в района.

Според кмета чистотата в града зависи както от редовното сметоизвозване, така и от отношението на гражданите и бизнеса. Той отбеляза, че гларусите също допринасят за разпиляването на отпадъците, но когато кошчетата се обслужват навреме, този проблем може да бъде ограничен.

Варненци определиха новите кошчета като удобни и с добра визия. Според тях обаче по-чистата градска среда ще зависи най-вече от редовното им обслужване и от отговорното поведение на хората.

Редактор "Екип на Петел",

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