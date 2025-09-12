Обградиха Цънцарова и Злати Йочев пред НДК
Кадър ФБ
Инвеститори в "Исторически парк" обградиха водещите на сутрешния блок на bTV, докато пиеха кафе край НДК.
Случката е заснета и качена в социалните мрежи в канала на "Свободен глас".
На видеото се вижда как дузина души с транспаранти и плакати откриват водещите Мария Цънцарова и Златимир Йочев, докато пият кафе с познати.
Започват да ги обвиняват в манипулиране на истината в медията си при показване на репортаж за "Исторически парк".
"Моите пари-моята работа", "Националните медии са пирамида" и "Не съм балъкционер", пише на някои от транспарантите.
Ситуацията завършва без инцидент, но се налага полицаи да охраняват водещите.
