Обрат: ЕС настоява за инспекция на „Дружба“ в Украйна заради спрения петрол

Снимка: Булфото

Европейската комисия официално поиска от Украйна да осигури физически достъп до петролопровода „Дружба“ за извършване на независима техническа инспекция, съобщава Обективно.бг.

Действията на Брюксел бележат промяна в тона след седмици на дипломатическо напрежение заради спрения транзит на руски петрол за Централна Европа. Целта е европейски експерти да верифицират на място мащаба на щетите по инфраструктурата.

Натискът за тази проверка се засили, след като правителството на Словакия поиска спешна намеса от ЕК. Външният министър Юрай Бланар се оплака от липса на комуникация от страна на Киев и изрази съмнение дали тръбата наистина е негодна за експлоатация, както твърди украинският оператор.

Транзитът беше преустановен на 27 януари. Въпреки че председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен призова Украйна да ускори ремонтите, в Будапеща и Братислава подозират умишлени действия. Виктор Орбан и Роберт Фицо определиха ситуацията като използване на енергетиката за политически лост от страна на Киев.

Конфликтът ескалира до реални икономически санкции между съседите. В началото на миналата седмица Словакия спря аварийните доставки на електроенергия, след като изтече поставеният ултиматум за възобновяване на потока. Фицо заяви, че на словашкия посланик е бил отказан достъп до обекта на аварията.

Кризата се задълбочи от липсата на бързи алтернативи. Опитите за пренасочване на количества през Адриатическо море се провалиха, след като Хърватия отказа да транзитира руски нефт. Загреб определи търговията с руска суровина като „финансиране на войната“, което предизвика острата реакция на унгарския външен министър Петер Сиярто.

Като временен вариант Украйна предложи на ЕС използването на трасето Одеса-Броди. Украинските дипломати обясняват забавянето на ремонтите по основното трасе с постоянната заплаха за живота на екипите заради руските атаки с дронове в Лвовска област.

Комисията по-рано увери, че няма непосредствен риск за доставките, тъй като засегнатите страни имат резерви за 90 дни. Унгария обаче предупреди, че ще блокира пакета от заеми на ЕС за Киев и новите санкции срещу Москва, ако потокът на петрол не бъде възстановен незабавно.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!