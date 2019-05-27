Обрат! Иван Дюлгеров остава на "Тича"

Вратарят Иван Дюлгеров, за който в петък излезе информация, че е един от шестимата освободени от Черно море, остава в отбора.

Това стана ясно от материал в клубния сайт днес сутринта, в който е написано, че миналата седмица "моряците" са се разделили с Георги Илиев, Георги Китанов, Пламен Димов, Виктор Генев и Петър Витанов.

Фактът, че липсва името на Дюлгеров, означава, че той ще продължи да носи екипа на "моряците".

Още в събота наш спортен сайт написа, че Иван Дюлгеров е наказан с "последно предупреждение за изваждане от тима". Днес чрез официалния сайт на Черно море ръководството потвърждава, че Дюлгеров не е изгонен, въпреки че след мача в Разград Илиан Илиев обяви, че повече няма да е част от отбора след решение на ръководството.

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