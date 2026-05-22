Обрат по случая със стрелбата във Варна: Обвиниха украинците в отвличане

Булфото

Двамата украински граждани, задържани след стрелбата в центъра на Варна на 8 май, са привлечени като обвиняеми за отвличане и противозаконно лишаване от свобода. Това съобщиха на брифинг говорителят на Варненската окръжна прокуратура прокурор Радослав Лазаров и директорът на ОД на МВР старши комисар Цветан Пировски, предаде репортер на Moreto.net.



Първоначално е образувано досъдебно производство за тежко умишлено престъпление-опит за убийство, след като при стрелбата е била леко ранена жена. В хода на разследването обаче са събрани доказателства за различна фактическа обстановка.



„Повдигнато им е обвинение, което няма връзка с първоначалната квалификация, защото са събрани доказателства във връзка с различна фактическа обстановка“, заяви прокурор Лазаров.



Той уточни, че обвиненията срещу двамата са за отвличане и противозаконно лишаване от свобода. Обвиняемите са задържани за срок до 72 часа, а прокуратурата ще поиска от съда постоянна мярка „задържане под стража“.



От полицията разкриха подробности за издирването на заподозрените. След стрелбата двамата напуснали Варна с автомобил и успели да изхвърлят оръжието, използвано при инцидента. По-късно били засечени в курорта „Слънчев бряг“, откъдето са. На 13 май се преместили в Пловдив, където сменяли различни квартири почти ежедневно.



„Задържани са в жилище в Пловдив. В едно от лицата е намерен и друг паспорт със същата снимка. Вероятно са подготвяли напускане на страната“, каза ст. комисар Пировски.



По информация на разследващите отвлеченото лице е установено и разпитано.

То е с постоянно пребиваване в България и има криминални прояви по икономическа линия. Според полицията отвличането е извършено преди инцидента със стрелбата в центъра на Варна.

