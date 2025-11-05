Образованието - приоритет в бюджета на Турция за 2026 г.

Кадър Youtube

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган коментира днес параметрите на държавния бюджет на Турция за 2026 г. на среща с депутатите от Парламентарната група на управляващата Партия на справедливостта и развитието, чийто председател е самият той. Речта му беше излъчвана на живо в социалните медии.

"В бюджета ни, освен разходите за възстановяване от земетресението, планираме да бъдат взети под контрол всички останали разходи, да намалим дефицита и да подкрепим борбата с инфлацията", заяви Ердоган, цитиран от БТА.

Според него осмият поред бюджет, изготвен от правителство, оглавено от Партията на справедливостта и развитието, е показателен за политическата стабилност и институционална последователност на партията. Той определи заложените финансови параметри като насочени към развитието и възстановяването на всеки един гражданин.

"През 2026 г., това е много важно, изчисляваме разходите в бюджета на 18,929 трилиона турски лири (около 370 милиарда евро), а приходите - 16,216 трилиона турски лири (около 330 милиарда евро). След инцидентното му нарастване заради земетресението, ние доближаваме бюджетния дефицит до средното ниво по време на мандатите на нашите правителства", уточни Ердоган.

Той подчерта, че разходите за социално подпомагане ще бъдат 4,8 на сто от средствата в бюджета или 917 милиарда турски лири (1,8 милиарда евро). Сто милиарда турски лири (два милиарда евро) са заделени за проекти за държавни жилища. Заделени са средства за дотиране на цената на тока и газа.

"В момента държавата предоставя 43 процента субсидия за природен газ и 57 процента субсидия за по-евтини сметки за електроенергия за битови абонати", каза още Ердоган.

С 34 на сто са увеличени средствата за подкрепа на децата и с 35 на сто средствата за подкрепа на жените в рамките на правителствената програма, насрочена към грижите за семейството. Плащанията към земеделския сектор достигат 190 милиарда лири (39 милиона евро), а 122 милиарда лири (25 милиона евро) са средствата за напояване.

Едно от най-големите пера в бюджета е за образование. Това са 15,3 на сто от средствата в бюджета в сравнение с 2002 г., когато за тази цел са били заделени 9,4 на сто от парите.

"За да може гражданите ни да получат най-добрия достъп до здравеопазване, сме заделили 1 трилион 594 милиарда лири", каза Ердоган.

Турският президент изтъкна, че за последните 23 години, през които управлява неговата партия, парите в бюджета не са отивали за лихвите, а към обществения сектор.

"Държавният дълг беше намален до разумни равнища, под средните стойности в Европейския съюз. Докато през 2002 г. разходите в бюджета за покриване на лихви бяха 43,2 на сто, през 2026 г. остават около 14,5 на сто", каза Ердоган.

Бюджетът вече е внесен за разглеждане в Междлиса на Република Турция.

