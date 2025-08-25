Обсъждат проблемите с боклука във Варна на извънредна комисия

Снимка: Petel.bg

Временната комисия "Опазване и възпроизводство на околната среда" ще бъде свикана извънредно в опит за набелязване на конкретни мерки и действия за предотвратяване на нерегламентираното замърсяване на Варна. Заседанието е предвидено за 15.30 ч. в сряда - 27 август, и ще се проведе в зала "Пленарна" в Община Варна, съобщи за Радио Варна общинският съветник и председател на комисията към Общинския съвет във Варна Евгений Станимиров.

Основният проблем, който причинява кризата с боклука във Варна, е масовото нарушаване на Наредбата за отпадъците, заяви Станимиров в своя публикация в социалната мрежа. По думите му, информационната кампания за управление на отпадъците не е била добре планирана и организирана и не е постигнала желаните резултати. Освен това липсва достатъчен ресурс от страна на екоинспекторите в голяма община и районните кметства за осъществяване на масов контрол въпреки увеличения брой санкционирани, допълни Станимиров.

Варна има нужда да бъде по-приветлива и да има по-чиста градска среда. Имаме нужда от хора, които са на терен, подчерта Станимиров.

На комисията в сряда ще бъдат разгледани поправки в Наредбата за отпадъците, както и предложение за създаване на инспекторат към Община Варна с функции по контрол на общинските наредби. На комисията са поканени директорите на Дирекции "Екология" и "УСКОР", ОП "Управление на проекти и озеленяване", ОД "Пазари" ЕАД, всички районни кметове, както и активните граждани на Варна.

