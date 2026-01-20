Обсъждат въвеждането на ограничение на скоростта до 30 км/ч във Варна

Снимка: Petel.bg, архив

Възможността за въвеждане на т.нар. „Зона 30“ – участъци с ограничение на скоростта до 30 км/ч, във Варна беше обсъдена по време на днешното заседание на постоянната комисия „Обществен ред, сигурност и безопасност на движението“ към Общинския съвет. В града към момента няма такива зони, но с последните изменения в Закона за движение по пътищата от лятото общинската администрация вече има право да изгражда и управлява автоматизирани системи за контрол на скоростта.

Предстои изготвяне на наредба, която да регламентира обмена на информация между Общината и МВР. Според участници в заседанието засиленият контрол, съчетан с по-строги ограничения на скоростта, може значително да подобри пътната безопасност. Като пример беше посочен Рим, където след въвеждането на Зона 30 броят на инцидентите е намалял с 30%, а на смъртните случаи – с 50%.

В хода на заседанието беше посочено, че Варна е сред малкото големи градове без действащ Генерален план за организация на движението и без план за устойчива градска мобилност. Според участници в дискусията именно тези стратегически документи трябва да определят дългосрочната визия и рамката, върху която да се реализират конкретните технически проекти.

Подчертано беше също, че проблемът е комплексен и не може да бъде решен само с инфраструктурни мерки. Подготовката на шофьорите, ефективният контрол, адекватните санкции, както и техническото състояние на автомобилите също са ключови фактори.

Сред темите на днешното заседание беше искане за обособяване на тротоар в района на Зеленчуковата борса, както и за въвеждане на забрана за престой и паркиране в участъка от кръстовището на ул. „Акад. Игор Курчатов“ и ул. „Под игото“ до пресечката след входа на тържището. Съветниците дадоха съгласието си, като по въпроса за тротоара ще бъде поискано становище на ресорната дирекция в Община Варна.

Общинските съветници обсъдиха и широк кръг от действия, насочени към намаляване на пътнотранспортните инциденти в целия град. Сред конкретните инфраструктурни решения са намаляване на широчината на пътните платна там, където това е възможно, и изграждане на изнесени и удължени тротоари при пешеходни пътеки, които оформят естествени „джобове“ за автомобилите и подобряват видимостта. Допълнително се предвиждат изкуствени неравности, повдигнати пешеходни пътеки и кръстовища, поставяне на колчета, както и пешеходни пътеки от висок клас с осветление и тактилни елементи.

Припомнена бе Наредбата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, според която при планиране и организация на движението приоритет имат пешеходците, следвани от обществения транспорт, велосипедното движение, леките автомобили, товарните превозни средства и на последно място транзитния трафик.

В рамките на дискусията беше даден и пример за успешно справяне с пътния травматизъм. Финландската столица Хелзинки, която е с население от около 690 хил. души, за период от 20 години е постигнала драстично намаляване на броя на пострадалите при катастрофи – от 723 души през 2003 г. до едва 17 през 2023 г. В рамките на една година – от юни 2023 г. до юли 2024 г. – в столицата на Финландия няма нито един загинал при пътнотранспортно произшествие, беше изтъкнато в зала „Пленарна“.

Сред причините за тежките пътни произшествия остава превишената скорост. Ограничението в населените места е 50 км/ч. Ако това правило се спазва масово, броят на загиналите и тежко пострадалите би намалял значително, изтъкнаха участници в дискусията.

