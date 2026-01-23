Община Варна иска още камери по улиците

Пиксабей

Община Варна и ОД на МВР възнамеряват да увеличат видеонаблюдението в морската столица, като така целят да намалят противообществените прояви в града. Готовност за разширяване на системата за видеонаблюдение бе обсъдена на среща на заместник-кмета Илия Коев с началника на областната дирекция на МВР във Варна старши комисар Красен Торимацов, началника на сектор "Пътна полиция“ Петко Камбуров, представители на различни партньори на варненската полиция – "Асоциация за пострадалите при катастрофи“, общинската фирма "Градски транспорт“, охранителна фирма и други.

Целта е по-ефективен контрол, превенция и по-бърза реакция при нарушения. Коев припомни още, че предстои разширяване на правомощията на общинската администрация по отношение на събираемостта на глобите за пътни нарушения, пише "Черно море".

Новите камери ще могат да бъдат свързани със системите на полицията.

