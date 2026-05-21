Община Варна си търси арборист след отсечените липи в центъра
снимка: Фейсбук, Благомир Коцев, архив
Община Варна е решила да назначи арборист. За заемане на длъжността в дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ е обявен конкурс.
Обявяването на позицията се случва малко след скандала с отсечените липи в центъра на Варна, пише "Морето".
Работата е насочена към специалисти с висше образование в областта на ландшафтната архитектура, горското стопанство, агрономството, екологията или друга сходна специалност, свързана с озеленяването и управлението на зелените системи. Изисква се минимум две години професионален опит.
Сред основните задължения на бъдещия експерт са мониторинг и оценка на състоянието на дървета и храсти на територията на Варна, участие в комисии по обследване на растителност, изготвяне на експертни становища и оценки на риска, както и контрол по опазването на зелената система в града.
Арбористът ще участва и в дейности по превенция на инциденти, свързани с опасна растителност, ще разглежда сигнали и жалби на граждани, както и ще съдейства при подготовката на проекти за финансиране по оперативни програми.
Размерът на основната заплата за длъжността е до 1500 евро.
Подборът ще се проведе чрез събеседване. Кандидатите трябва да представят заявление по образец, автобиография, копия от дипломи и документи за професионален опит.
Документите се подават лично до 18:00 часа на 4 юни 2026 г. в Центъра за административно обслужване на Община Варна на бул. „Осми приморски полк“ №43.
Редактор "Екип на Петел",
