Община Варна сключи договори за кастрация на улични котки в петте района на града

Пиксабей

Община Варна сключи договори за обезпаразитяване, кастриране и маркиране на безстопанствени котки на територията на петте района на града - „Одесос“, „Приморски“, „Аспарухово“, „Младост“ и „Владислав Варненчик“:

- За район „Одесос“ и район „Приморски“ – клиника „Прима вет – Варна“ ЕООД с адрес: КК Св. Св. Константин и Елена“, спирка „Балкан“ („Марек“), ул. „Първа“ 147;

- За район „Младост“ и район „Владислав Варненчик“ – клиника „Стоянов вет“ ЕООД с адрес: ул. „Д-р Любен Попов“ №28

- За район „Аспарухово“ - клиника „Дианавет“ ЕООД с адрес: кв. „Аспарухово“, ул. „Моряшка“ №19.

Договорите са сключени след провеждане на обществена поръчка с цел прилагането на адекватни мерки за овладяване на популацията на безстопанствените котки на територията на Община Варна. Финансирането се осъществява от бюджета на Общински приют за безстопанствени кучета в с. Каменар. Стойността на поръчката е до 100 000 лв. без ДДС за петте района на територията на община Варна, до 20 000 лв. за всеки от тях. Договорите са със срок на действие 12 месеца или до изчерпване на финансовия ресурс, съобщават от общинската пресслужба.

Предвидено е да се работи съвместно с граждани и доброволци, които да залавят по хуманен начин безстопанствени котки и да ги отвеждат в избраната клиника за съответния район за извършване на манипулации - вътрешно и външно обезпаразитяване, кастриране и маркиране чрез подрязване на връхчето на ухото от правоспособно лице – ветеринарен лекар, при спазване на законовите изисквания.

Кастрацията следва да се извършва в рамките на деня, в който е доведена котката във ветеринарната клиника, от правоспособно лице. Непосредствено след кастрирането се извършва и маркиране на котката (чрез подрязване връхчето на ухото). Всяка доведена безстопанствена котка подлежи след кастрация на комбинирано вътрешно и външно обезпаразитяване, посредством пипета. Следоперативната грижа включва престой от 24 ч. в клиниката, където е извършена манипулацията. След това котката се връща отново от доброволеца на мястото, където е заловена.

За кастрация няма да се приемат болни животни, а всякакви допълнителни манипулации и лечение могат да бъдат извършвани за сметка на лицето, довело котката.

Приемането на животното в клиниката ще се извършва в рамките на регламентираното работно време с приемо-предавателен протокол, подписан от ветеринарен лекар във ветеринарномедицинското заведение и доброволеца, довел котката. За максимален контрол в документа се посочва наименование и адрес на клиниката, трите имена на доброволеца, довел котката, дата на довеждане и краен срок за вземане. Посочват се още адресът или местоположението на улавяне на котката, както и че лицето, което я е довело, се задължава да я вземе лично в посочения от ветеринарния лекар ден, като я върне на мястото, където е уловена.

Извеждането от ветеринарномедицинското заведение също ще се извършва с подписване на протокол за вземане на котката, като към всеки документ следва да е приложена снимка на животното.

Във връзка с инициативата на Община Варна за набелязване на съвместни дейности с представители на неправителствени организации за защита на животните за овладяване популацията на безстопанствените животни е заявена готовност за оказване на помощ на гражданите от страна на следните организации:

„Лео Лайф – България“, Емануил Толев, тел. за връзка: 0897 808 311;

Сдружение „Зоопатрули – Варна“, Стефан Курдов, тел. за връзка: 0886 577 444.

