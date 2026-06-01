Общински съветник от ДБ с имот във "Форест клуб": Построеното трябва да се узакони

Кадър БТВ

Много българи имат имоти в комплекса на Баба Алино, както и граждани на бивши страни от СССР.

Общински съветник от „Демократична България“ в Община Силистра също е сред собствениците във „Форест клуб“.

„Не може държавата да си затваря очите, че това е станало без активното съдействие на държавата. И ако държавата тръгне да прилага закона по чобански начин, тоест да бъдат разрушени“, казва Стефан Железов, собственик и общински съветник от „Демократична България“ в Община Силистра, цитира БТВ.

Според него построеното трябва да се узакони.

„Според мен това е единственото смислено решение“, казва Железов. На въпрос като общински съветник, ако всичко незаконно се узакони, накъде отиваме, той отговаря: „Като общински съветник казвам, че е абсолютно недопустимо да се строи в противоречие със закона“.

Поддръжката в комплекса продължава, казва неговият управител. Той отрича обаче да е представител на „КУБ Корпорация“. Бил нает преди 3 дни.

„Помагам на хората да се разберем в тази ситуация. Трябва да излязат и да кажат мнението си, защото всички се плашат. Не се занимавам с документи, не съм адвокат, не съм юрист“, казва Глеб, управител по поддръжката на комплекса.

