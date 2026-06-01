Общински съветник от ДБ с имот във "Форест клуб": Построеното трябва да се узакони

01.06.2026 / 15:33 3

Кадър БТВ

Много българи имат имоти в комплекса на Баба Алино, както и граждани на бивши страни от СССР.

Общински съветник от „Демократична България“ в Община Силистра също е сред собствениците във „Форест клуб“.

„Не може държавата да си затваря очите, че това е станало без активното съдействие на държавата. И ако държавата тръгне да прилага закона по чобански начин, тоест да бъдат разрушени“, казва Стефан Железов, собственик и общински съветник от „Демократична България“ в Община Силистра, цитира БТВ.

Според него построеното трябва да се узакони.

„Според мен това е единственото смислено решение“, казва Железов. На въпрос като общински съветник, ако всичко незаконно се узакони, накъде отиваме, той отговаря: „Като общински съветник казвам, че е абсолютно недопустимо да се строи в противоречие със закона“.

Поддръжката в комплекса продължава, казва неговият управител. Той отрича обаче да е представител на „КУБ Корпорация“. Бил нает преди 3 дни.

„Помагам на хората да се разберем в тази ситуация. Трябва да излязат и да кажат мнението си, защото всички се плашат. Не се занимавам с документи, не съм адвокат, не съм юрист“, казва Глеб, управител по поддръжката на комплекса.

MrBean (преди 21 минути)
Рейтинг: 224688 | Одобрение: -1927
KJK,само мога да ви кажа ,че в побщина Приморски не можете да си извадите и удостоверение за каквото ви трябва/да не изпадам в подробности/.По оридорите търчат уплашени служители и не знаят къде са.А да свършат работа забравете.Що се отнася до брат'чеда на Маджо да си беше купил във Силистра ,наДунава...
Burton (преди 33 минути)
Рейтинг: 40233 | Одобрение: 3928
Оставям настрана колко е нагло това искане, но ми е интересно следното: Как точно този смята, че трябва да се узакони? Как гората ще спре да е гора? Как сградите ще престанат да бъдат построени през 2024 и тази дата ще се промени на преди 2021, за да бъде законно удостоверението за търпимост? Как точно? Така би било правилно? За кого? За алчния му задник? 
kjk (преди 34 минути)
Рейтинг: 211139 | Одобрение: 21219
Тоя да си подава оставката като общински съветник веднага!!!В тая държава си има закони и те трябва да се спазват от всички без изключения,ако ще ставаме Държава,а не територия!!!

