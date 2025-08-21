Обвинените за трагедията с дете в Несебър: Двама остават в ареста, пускат третия под гаранция

Булфото

Двама от тримата задържани за инцидента, при който 8-годишно дете загина при полет с парашут, остават в ареста. Третият излиза под парична гаранция. Това реши преди минути Окръжният съд в Бургас.

Обвинени за трагедията са служителите, отговорни за атракциона - капитан на парашути, моряк и касиер. Пред съда те казаха, че съжаляват за случилото се, предаде бТВ.

Капитанът на парашути Христо Раев е пуснат под гаранция в размер на 5000 лева. Морякът Камен Тенев и касиерът Петко Стефанов са задържани под стража.

По време на заседанието разследващите представиха видео и снимки за състоянието на предпазните колани.

Пред bTV почернената майка разказа, че те са се скъсали по време на полета.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!