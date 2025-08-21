реклама

Обвинените за трагедията с дете в Несебър: Двама остават в ареста, пускат третия под гаранция

21.08.2025 / 16:57 2

Булфото

Двама от тримата задържани за инцидента, при който 8-годишно дете загина при полет с парашут, остават в ареста. Третият излиза под парична гаранция. Това реши преди минути Окръжният съд в Бургас.

Обвинени за трагедията са служителите, отговорни за атракциона - капитан на парашути, моряк и касиер. Пред съда те казаха, че съжаляват за случилото се, предаде бТВ.

Капитанът на парашути Христо Раев е пуснат под гаранция в размер на 5000 лева. Морякът Камен Тенев и касиерът Петко Стефанов са задържани под стража. 

По време на заседанието разследващите представиха видео и снимки за състоянието на предпазните колани.

Пред bTV почернената майка разказа, че те са се скъсали по време на полета. 

 

Коментари
Коментирай чрез Facebook
2
0
уйчо (преди 35 минути)
Рейтинг: 115889 | Одобрение: 5579
Капитанът пуснат, касиерът задържан:dizzy:БолестНинджа
2
0
MrBean (преди 48 минути)
Рейтинг: 185230 | Одобрение: -2190
Занесете им боя за коса и от прахчетата дето продават.

