Обвиниха мъж за заплахи срещу жена му и удар с пепелник по главата

Снимка Булфото

Мъж направи нещо недопустимо и попадна под ударите на закона.

Софийската районна прокуратура повдигна обвинение и задържа 44-годишен мъж. Според разследването той е нанесъл телесна повреда на жена си, и ѝ е отправил сериозни заплахи за живота.

По данни от разследването инцидентът е станал на 10 май 2026 г. около 03:30 ч. в жилище в столичния квартал „Люлин“. Мъжът ударил жената с кристален пепелник по главата, при което ѝ е причинена лека телесна повреда.

След нападението той ѝ отправил и заплахи за убийство с думите: „Ще те изкормя, ще те убия, ще ходиш при майка ти и ще те закопая“, посочват от прокуратурата.

Срещу него се води досъдебно производство за причиняване на телесна повреда в условията на домашно насилие и за закани с убийство - престъпления, които се наказват със затвор.

От държавното обвинение уточняват, че мъжът има предишни осъждания. Той е задържан за срок до 72 часа. Прокуратурата е внесла в Софийския районен съд искане за постоянно задържане под стража, пише nova.bg.

