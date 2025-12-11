Обяд в хитово заведение натрови над 43 клиенти

Пиксабей

Най-малко 43-ма души са получили хранително отравяне, след като са обядвали в популярна кръчма в уелското село Лангуинуид, близо до Маестег.

Инцидентът е станал в неделя, а часове по-късно посетителите започнали да се оплакват от гадене и диария, пише Блиц

Собствениците на четиризвездния Corner House Inn обявиха, че са „съкрушени“ от случилото се, затвориха заведението временно и започнаха разследване съвместно със здравните власти. От Public Health Wales потвърдиха, че са получили 43 сигнала от хора, които са консумирали храна, приготвена в заведението.

„Можем да потвърдим, че причината за заболяването е бактерията Clostridium perfringens. Рискът за обществото е нисък и не очакваме нови случаи“, заявиха от здравната служба, цитирани от ГласНюз.

Заведението е било затворено за пълна дезинфекция, а за случая са уведомени и екоинспекторите. В официална публикация във Facebook от кръчмата заявиха:

„С прискърбие разбрахме в понеделник, че част от нашите клиенти от неделя са се почувствали зле. Веднага предприехме всички необходими действия и сами сигнализирахме Регионалната здравна инспекция. Направена е пълна проверка, а заведението ще остане затворено през деня във вторник за дълбоко почистване.“

Няма окончателни резултати

От заведението допълват, че все още няма окончателни резултати за точната причина, но разследването продължава. По информация на властите е възможно случаят да е свързан и с норовирус, който е силно заразен и може да бъде внесен както от клиент, така и от служител.

Clostridium perfringens е бактерия, която се среща широко в природата и при животните. Заразяването често става след консумация на месо или птиче месо, оставени дълго време при неподходящи условия.

От Съвместната регулаторна служба заявиха, че разследването е в начален етап и е твърде рано да се правят окончателни заключения.

Случаят напомня за подобен инцидент през септември в Манчестър, когато най-малко осем души се разболяха след хранене в индийски ресторант, а на място бяха изпратени полиция и спешни екипи. Тогава част от клиентите бяха с леки симптоми, а един – в по-тежко състояние.

