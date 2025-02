Обявиха Първенството в България за най-скучно в Европа, предрешено и без конкуренция

Кадър Макс спорт

Първа лига не само отстъпи назад сред клубните първенства по футбол и вече е №25 в Европа и №39 в света, но и се нарежда на челните места по липса на атрактивност. Поглед върху моментното класиране на шампионатите на държавите, членуващи в УЕФА, показва, че първенството на България е в челната тройка на Европа по липса на конкуренция, предаде Сега.

Резултатът от това е огромният аванс, който лидерът в класирането "Лудогорец" взе след мачовете от началото на сезона до момента. Разградчани влязоха в зимната пауза с 53 т. и са на 13 пред втория, третия и четвъртия - съответно "Ботев" (Пд), "Черно море" и "Левски".

Шампионската титла изглежда по-сигурна само за други два отбора на Стария континент, които имат по-голям аванс. Те са "Цървена звезда" и "Линфийлд", които водят с по 19 т. аванс, съответно в първенствата на Сърбия и Северна Ирландия.

Предрешени до голяма степен изглеждат още няколко шампионата, в които лидерите водят също с доста, макар и не толкова убедително като тези от Топ 3. "Будучност" има 12 т. аванс в Черна гора, "Шериф" - 11 т. в Молдова, "Селтик" - 11 т. в Шотландия, "Пари Сен Жермен" - 10 т. във Франция, "Славия" (Прага) - 10 т. в Чехия.

Както е известно, ако "Лудогорец" спечели титлата в Първа лига през сезон 2024/25, тя ще бъде 14-а поредна за разградския клуб. Така българският шампион ще се изравни с рекордьорите в Европа по последователни титли - латвийския "Сконто" (1991-2004) и гибралтарския "Линкълн Ред Импс" (2003-2016), които вече имат по 14 в серия. В момента "Лудогорец" (2012-2024) дели втората позиция по този показател с норвежкия "Розенборг" (1992-2004) и беларуския "БАТЕ Борисов" (2006-2018), които също са с по 13.

↔️ Biggest points gaps between first and second place across the 55 UEFA nations:



🇷🇸 Red Star Belgrade (19 points) 📷

NI Linfield (19) 📷

🇧🇬 Ludogorets (13)

🇲🇪 Budućnost Podgorica (12)

🇲🇩 Sheriff (11)

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Celtic (10)

🇫🇷 PSG (10) 📷

🇨🇿 Slavia Prague (10) pic.twitter.com/1TG6RkG5Y6