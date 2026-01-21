Обявиха края на "Възраждане" и Костадинов в ефира на БТВ

Кадър БТВ

Няма основание за притеснение, че ще се промени геополитическата ориентация на България. Това заяви пред БТВ Юрий Асланов, социолог.

"Българите не смятат, че грубия евроскептицизъм е прогресивен и ще им донесе нещо. Това е задънена улица. Няма връщане назад с еврото", каза Мирослав Севлиевски, бивш енергиен министър, цитира Новини.бг

"Радев по-скоро ще се опита да направи за или против корупцията, а не за ли против еврото."

Кое ще надделее - разделителната линия по отношение на Украйна или ще се търси разделение или обединение по антикорупционните политики, които ще станат тема в следващите месеци, разкри Добромир Живков, социолог.

Появата на Радев е краят на Възраждане, краят на Костадин Костадинов, каза Севлиевски.

"Появата на нов обект ще преформатира партийната система. Ще видим кои от досегашните играчи ще отпаднат и останат и как ще се позиционират спрямо него", заяви Асланов.

"Не знаем какво ще е поведението на бъдещата опозиция - Борисов и Пеевски, които винаги са имали достъп до лостовете не властта", заяви Живков.

Появата на Радев е 10 ноември за ГЕРБ, категоричен бе бившият енергиен министър

