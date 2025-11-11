Очаква се ОИК-Варна да се произнесе законен ли е отпускът на кмета Коцев

снимка: Община Варна

Очаква се Общинската избирателна комисия във Варна да се произнесе законен ли е отпускът на кмета на Варна Благомир Коцев, който е в ареста от 8 юли.

Повод за разглеждането е сигнали от граждани, в които се пита дали отсъствието на кмета може да доведе до прекратяване на мандата му, предаде БНР.

Припомняме, че изпълняващият длъжността кмет на Варна Павел Попов заяви, че ще остане на поста до 11 ноември, когато изтича отпускът на Коцев.

