Очевидец: Полицаите бият, пръскат и се забавляват

26.11.2025 / 23:30 1

кадри: M. Markov, фейсбук

Около 23:00 часа тази вечер при опит на кола от Народното събрание да напусне района около сградата, протестиращите започнаха да местят контейнери и да замерят полицаите в осигурения кордон с предмети. 

Органите на реда напръскаха протестиращи със сълзотворен газ. На място пристигна линейка, допълва Бтв.

Протестиращите се обърнаха към органите на реда и и попитаха дали харесват държавата - накъде отива като развитие и какви са условията за живот. 

"Как не ви е срам, бе, момчета", попита млада жена служителите на реда.

В социалните медии се разпространяват кадри и с реакциите на полицаите.

От Спешна помощ съобщиха за bTV, че трима граждани са пострадали. Те не са имали нужда от хоспитализация, но подаването на сигнали продължава.

5 екипа на Спешна помощ са били изпратени тази вечер на протеста, един е останал на място.

По-рано беше съобщено и за трима пострадали полицаи.

След 21:00 часа протестът тръгна в две посоки. Протестиращите се насочиха към входа от страната на вътрешния паркинг на парламента.

Протестиращ младеж заяви, че вярва в България, която е демократична и защитава европейските ценности и която не е управлявана от Делян Пеевски.

 

