Очевидци: Нова катастрофа на баира за Галата днес

Още по темата Появиха се кадри от инцидента с обърнатата по таван кола на баира за Галата

снимка: Булфото

Пореден инцидент на пътя за Галата, който е в ремонт от повече от година.

За това сигнализират очевидци.

Катастрофата се е разиграла около 16:30 часа днес на почти същото място, където преди време по таван се обърна автомобил с възрастен шофьор.

"Като по чудо се размина без сериозни последствия. Колата на младия шофьор е помляна. Тук редовно става така, пътят е в безобразно състояния. Натрупани са строителни материали, чакъл. Това е така от над година и няма никакво развитие", коментират хора от района.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!