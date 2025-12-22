Очевидци говорят за няколо загинали до Колхозния пазар във Варна, БМВ е на тротоара

Кадър Гугъл мапс и Нова Варна

Много тежка катастрофа е станала до Колхозния пазар във Варна.

Според очевидци поне двама души са загинали. Според някои жертвите са 3.

Към момента няма официален коментар от полицията.

БМВ е излетяло на тротоара. Шофьорът е в него, но е жив. Не е ясно дали жертвите са блъснати на тротоара.

От полицията потвърдиха за настъпилото пътно-транспортно произшествие с жертви, но към момента отказаха да разкрият точния брой на пострадалите и загиналите, пише Нова Варна.

Очакваме да бъдат предоставени допълнителни детайли от компетентните органи през следващите часове. За актуални новини и официална информация следете novavarna.net.

По информация на Moreto.net, който е на място, по данни на очевидци черен автомобил BMW е изгубил контрол, качил се е на тротоара и е връхлетял върху няколко пешеходци.



По неофициална информация на място са загинали двама или трима души, а други са откарани в болница с наранявания.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!