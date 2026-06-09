Одобрението за Тръмп остава рекордно ниско заради очакванията за скок в цените на бензина

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Рейтингът на одобрение на президента на САЩ Доналд Тръмп остава близо до най-ниските нива в политическата му кариера през последните дни, тъй като повечето американци заявиха, че очакват цените на бензина да продължат да се покачват на фона на конфликта с Иран, според приключило днес ново социологическо проучване на Ройтерс/Ипсос.

Според агенция Ройтерс около 35% от анкетираните са заявили, че одобряват работата на Тръмп в Белия дом, което е без промяна в сравнение с предишното допитване на социологическата агенция, проведено в средата на май. Резултатът е малко над най-ниската оценка за втория мандат на Тръмп - 34%, в проучването на Ройтерс/Ипсос от април.

Това е съвсем близо и до най-ниската оценка от първия мандат на президента на САЩ - 33% през декември 2017 г., пише novini.bg.

През последните месеци президентът републиканец се сблъска с масово недоволство заради решението му да започне война с Иран, което доведе до скок в цените на бензина, отбелязва Ройтерс.

Редактор "Екип на Петел",

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