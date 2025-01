Огненият ад край Лос Анджелис изпепели домовете на няколко знаменитости, отложиха и номинациите за Оскар

Пиксабей

Пожарите, които опустошават Лос Анджелис и околностите му, изпепелиха домовете на няколко знаменитости, сред които Били Кристъл, Манди Мур и Парис Хилтън, предадоха световните осведомителни агенции, съобщи БТА.

Калифорнийските пожарникари се борят с огньовете, които се разразяват от вятъра, разрушават домове и задръстват пътищата, по които бягат десетки хиляди хора.

Били Кристъл и съпругата му Джанис направиха изявление, в което се казва, че 45-годишният им дом в елитния квартал „Пасифик Палисейдс“ е бил загубен. „Джанис и аз живеем в този дом от 1979 г. Тук отгледахме децата и внуците си. Всеки сантиметър от къщата ни беше изпълнен с любов. Красиви спомени, които не могат да ни бъдат отнети. Разбира се, че сме съкрушени, но с любовта на нашите деца и приятели ще се справим с това“, пишат те.

Техният квартал е хълмист район по крайбрежието, осеян с резиденции на известни личности и споменат от групата „Бийч бойс“ в хита им от 60-те години Surfin' USA.

Пътищата в района стават непроходими, тъй като десетки хора изоставят автомобилите си в порива да стигнат до безопасно място и бягат пеша, някои от тях с куфари.

По-малко от 72 часа преди това най-големите звезди се събраха, за наградите „Златен глобус“ - първото голямо събитие от сезона на наградите в Холивуд. Приповдигнатостта бързо угасна, тъй като премиерите на филмите Better Man и The Last Showgirl бяха отменени. Номинациите за наградите на Гилдията на екранните актьори бяха обявени чрез прессъобщение, а не на живо. Галавечерята за наградите на Американския филмов институт (AFI) също беше отложена.

Номинациите за „Оскар“ също се отлагат с два дни до 19 януари, а филмовата академия удължава срока за гласуване, за да се съобрази с членовете, засегнати от пожарите.

Манди Мур губи дома си в квартал Алтадина близо до Пасадена. „Честно казано, съм в шок и не мога да определя какво точно чувствам заради това, което се случва. Толкова много хора са загубили всичко, включително и моето семейство. Училището на децата ми е изчезнало. Любимите ни ресторанти са изравнени със земята. Толкова много приятели и близки също са загубили всичко“, пише певицата в Инстаграм.

Кари Елуис, звездата от „Принцесата булка“ и много други филми, написа в Инстаграм, че семейството му е в безопасност, но домът им е изгорял в пожара в крайбрежния район „Пасифик Палисейдс“. „За съжаление загубихме дома си, но сме благодарни, че оцеляхме в този наистина опустошителен пожар“, пише Елуис.

Парис Хилтън публикува видеоклип в Инстаграм и каза, че той включва кадри от разрушения ѝ дом в Малибу. „Този дом беше мястото, където изградихме толкова много ценни спомени. Това е мястото, където Финикс направи първите си стъпки и където мечтаехме да изградим спомени за цял живот с Лондон“, каза тя, визирайки малките си деца.

Джейми Лий Къртис каза в Инстаграм, че семейството ѝ е в безопасност, но предположи, че кварталът и вероятно домът ѝ са в пламъци. Тя добави, че много нейни приятели са загубили домовете си.

Сред другите звезди, които имат жилища в района, са Адам Сандлър, Бен Афлек, Том Ханкс и Стивън Спилбърг. Мнозина очакват информация дали домовете им са оцелели от пламъците.

Актьорът Джеймс Уудс публикува във вторник кадри, на които се вижда как пламъците пронизват храстите и палмите на хълм близо до дома му. Високите оранжеви огньове се извисяват сред озеленените дворове между къщите. „Стоя на пътя и се готвя да се евакуирам“, каза Уудс в краткото видео на платформата Екс. По-късно потвърди, че се е евакуирал, и добави: „Трябва да кажа, че когато губиш всичко изведнъж, това е изпитание за душата“.

Властите не дадоха оценка на повредените или унищожените от пожара постройки, но съобщиха, че поне 70 000 жители са получили заповед за евакуация, а близо 30 000 сгради са застрашени.

Пожарът изпепели каньона Темескал (Temescal Canyon) - популярна туристическа зона, заобиколена от гъсти квартали с многомилионни къщи. Пламъците прескочиха известния „Сънсет булевард“ и изпепелиха части от гимназията Palisades Charter, която е била снимачна площадка за много холивудски продукции, включително филма на ужасите „Кери“ от 1976 г., „Шантав петък“ от 2003 г. и телевизионния сериал „Младият върколак“.

Пожарът в „Пасифик Палисейдс“ унищожава и историческото ранчо, принадлежало на холивудската легенда Уил Роджърс. То е сред многобройните постройки, унищожени в държавния исторически парк „Уил Роджърс“ (Will Rogers State Historic Park) и държавния парк „Топанга“ (Topanga State Park). Историческият мотел на ранчото Топанга, построен от Уилям Рандолф Хърст през 1929 г., също е изгорял.

Наградите „Изборът на критиците“, които първоначално бяха насрочени за неделя, са отложени за 26 февруари.

Филмовите студия отмениха две филмови премиери заради пожара. Увеселителният парк Universal Studios Hollywood затвори за цял ден заради дима и вятъра, а „Джей Пол Гети“ съобщи, че два от неговите музеи - вила „Гети“ и център „Гети“ - ще останат затворени през следващите няколко дни. Предприети са всички необходими мерки за защита на експонатите от изложбата „Древна Тракия и античният свят: Съкровища от България, Румъния и Гърция“, която бе открита в музея „Гети“ през ноември миналата година, съобщиха от Министерство на културата.

„Юнивърсал Студиос“ също така отмени снимките на множество сериали, включително "Хитринки", "Тед Ласо", "Костюмари Ел Ей".

„Уолт Дисни“ затвори централата си и отмени снимките на няколко сериала, включително „Анатомията на Грей“ и „Доктор Одисей“ (Doctor Odyssey). Шоуто на Джими Кимел, излъчвано по Ей Би Си, също беше отменено. Отменена е и премиерата на филма „Човекът-вълк“.

