реклама

Огромен корупционен скандал в Русия: Липсват един милиард рубли за укрепления срещу Украйна

25.08.2025 / 12:48 1

Пиксабей

Заместник-губернаторът на руска област, граничеща с Украйна, е задържан като част от наказателно дело, свързано с присвояване на 1 милиард рубли (12,4 милиона долара), предназначени за отбранителни укрепления, предава Ройтерс, цитиран от бТВ.

Офисът на заместник-губернатора на Курска област Владимир Базаров, който преди това е работил като заместник-губернатор в съседната Белгородска област, е бил претърсен.

Задържането на Базаров беше потвърдено от губернатора на Курска област Александър Хинштейн, който заяви, че случаят е свързан с работата му в Белгородска област.

Той не даде допълнителни коментари. Ройтерс не успя да се свърже с Базаров или с неговия адвокат.

Откакто украинските войски си пробиха път през границата и влязоха в Курска област миналата година при най-голямото военно нахлуване в Русия след Втората световна война, редица руски служители бяха разследвани за корупция.

През юли президентът Владимир Путин уволни Роман Старовойт, бивш губернатор на Курска област, като министър на транспорта и поиска от заместника на Старовойт да го замени. По-късно Старовойт беше открит намерен мъртъв в колата си с огнестрелна рана, а разследващите твърдят, че случаят е самоубийство.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
2
Ко? Не! (преди 46 минути)
Рейтинг: 20758 | Одобрение: -1692
Това сигурно е скандал № 1 милион на тази тема. В Русия винаги по-голямата част от държавните пари са изчезвали по пътя към предназначението си. Така е и в отбраната. Имаше изчезнало много оръжие, парите за много отбранителни укрепления и в Крим и в Белгородска и в други направления изчезнаха. От складовете изчезната почти 2 милона униформи. По такива причини вече уволниха сума ти и генерали и министри и какво? Абсолютно никаква промяна. Абсолютно всички, които влизат във властта в Русия, влизат само с една единствена цел да крадат на макс. Ако не ги хванат добре, ако ги хванат през прозореца и идва следващия крадец без въобще да му пука за това.

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама