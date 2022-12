Кадър

Огромен пожар избухна в строителен хипермаркет в московското предградие Балашиха. Това е третият голям пожар в руската столица за последните три дни.

Според московския щаб на Министерството на извънредните ситуации на РФ, огънят в хипермаркета "СтройПарк" се разраства бързо и вече е обхванал площ от 10 хиляди квадратни метра, предаде Кросс.

Пожарът е тръгнал от строителни материали, складирани до магазина, след което пламъците обхванали първия етаж на сградата.

В гасенето първоначално са включени 45 души и 14 единици техника, но впоследствие са пратени подкрепления, пише Интерфакс.

„Сред основните версии са човешкият фактор и неизправност на електрическото оборудване, включително неизправни отоплителни уреди", е заявил източник от службите пред агенцията.

Все още няма информация за жертвите. Пожарът е класифициран в четвъртата от общо петте степени на сложност.

The Stroypark shopping center in #Balashikha, #Moscow region is on fire. pic.twitter.com/H2o8rQKIg7