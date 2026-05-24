Огромни щети в Киев след масирания руски удар

Кадър Фб

Огромни щети и то предимно по гражданска инфраструктура нанесе Руската федерация през изминалата нощ в украинската столица Киев. В резултат на руска комбинирана въздушна масирана атака срещу украинската столица са пострадали жилищни сгради, училище, общежитие и търговски център. Дотук кметът на Киев Виталий Кличко съобщава в официалния си канал в Телеграм за 1 убит човек, в район "Шевченко" на Киев, като малко след 8:00 часа актуализира информацията - двама загинали. Броят на ранените засега е 21, включително 15-годишно момче. От ранените 13 души са приети в болница, 3-ма от тях са в тежко състояние. Със сигурност това не са окончателните данни - Кличко вече коригира данните, 44 ранени, предаде Актуално.

За Киевска област и то в района на градчето Била Церква, където изглежда попадна руска ракета със среден обсег "Орешник", ръководителят на военновременната администрация Микола Калашник съобщава за щети по жилищна кооперация. Общо дотук в областта са ранени трима души, по думите му в официалния му канал в Телеграм. Украинската спешна служба казва, че в района на Била Церква пожар е избухнал в гаражни помещения, общо 3. Общо в 6 общини на Киевска област са регистрирани щети след руския обстрел - масово данните са за поражения по жилищни сгради, включително поне 3 многоетажни сгради и общо 8 жилищни сгради. Калашник публикува информация и малко преди 8:30 часа - освен жилищна сграда са ударени и "сгради на предприятия", без да уточнява какви точно, като казва и, че в Киевска област са загинали двама души, ранените са 9. Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" обаче се упражнява в красноречиво словоблудство, показвайки видеокадри от удар предполагаемо на ракета - изглеждало като сграда на училище от съветска епоха, такива много често се ползват за сглобяване на дронове

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!