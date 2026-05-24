Огромни щети в Киев след масирания руски удар

24.05.2026 / 09:37 4

Огромни щети и то предимно по гражданска инфраструктура нанесе Руската федерация през изминалата нощ в украинската столица Киев. В резултат на руска комбинирана въздушна масирана атака срещу украинската столица са пострадали жилищни сгради, училище, общежитие и търговски център. Дотук кметът на Киев Виталий Кличко съобщава в официалния си канал в Телеграм за 1 убит човек, в район "Шевченко" на Киев, като малко след 8:00 часа актуализира информацията - двама загинали. Броят на ранените засега е 21, включително 15-годишно момче. От ранените 13 души са приети в болница, 3-ма от тях са в тежко състояние. Със сигурност това не са окончателните данни - Кличко вече коригира данните, 44 ранени, предаде Актуално.

За Киевска област и то в района на градчето Била Церква, където изглежда попадна руска ракета със среден обсег "Орешник", ръководителят на военновременната администрация Микола Калашник съобщава за щети по жилищна кооперация. Общо дотук в областта са ранени трима души, по думите му в официалния му канал в Телеграм. Украинската спешна служба казва, че в района на Била Церква пожар е избухнал в гаражни помещения, общо 3. Общо в 6 общини на Киевска област са регистрирани щети след руския обстрел - масово данните са за поражения по жилищни сгради, включително поне 3 многоетажни сгради и общо 8 жилищни сгради. Калашник публикува информация и малко преди 8:30 часа - освен жилищна сграда са ударени и "сгради на предприятия", без да уточнява какви точно, като казва и, че в Киевска област са загинали двама души, ранените са 9. Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" обаче се упражнява в красноречиво словоблудство, показвайки видеокадри от удар предполагаемо на ракета - изглеждало като сграда на училище от съветска епоха, такива много често се ползват за сглобяване на дронове

kris (преди 4 минути)
Рейтинг: 614012 | Одобрение: 119892
Забравих и ще добавя, че руснаците са бесни заради скорошния удар по Москва, когато загинаха 18 млади хора в студентско общежитие.....!!
Burton (преди 11 минути)
Рейтинг: 39414 | Одобрение: 3984
kjk, пълна защита от дрони няма, от хиперзвукови ракети - също. Единственото ограничаващо дроните е разстоянието което могат да изминат. Като пратиш 1000 дори половината да бъдат свалени, остават 500! Аз ще съм последният който ще защитава зеленият наркоман, но по отношение на съвременната война, украинската армия натрупа доста опит.
kris (преди 18 минути)
Рейтинг: 614012 | Одобрение: 119892
Руската атака е заради ударът на Алфа по щаба на ФСБ преди два дни....Укрите лъжат, че 100 служители са убити, или така им се иска....То там да не е хотел....Има свдения за 21 невинни загинали в жилища наоколо и много ранени....А заводът за дронове на 80 км от Киев скоро няма да може да работи, определено....!!
kjk (преди 27 минути)
Рейтинг: 208514 | Одобрение: 20999
Зеления нашмъркан мозъчен донор,дето ходи да обучава другите държави как да се пердпазват от атака с дронове и ракети,не можа собствената си столица да  опази, въпреки предупрежденията от Запада за вероятноста от атака!!!То само със заблуда и пропаганда, не може да си охраняваш държавата смешнико!!!

