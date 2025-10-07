Около 450 000 души се осигуряват на минимална работна заплата

Булфото

Данните показват, че в България около 450 000 работници се осигуряват на минимална работна заплата. За Министерството на труда и социалната политика (МТСП) това е голямо число и говори, че процентът на сивата икономика е голям. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Гергана Алексова по време на конференция на тема: „Време за равносметка: с тази данъчна система дотук?!“. Форумът бе организиран от Конфедерацията на независимите синдикати в България.

Трябва да се борим срещу сивата икономика и да не се отказваме от това, коментира заместник-министърът. Когато работещият се съгласява да работи на минимален осигурителен доход, той ще се пенсионира с най-ниската пенсия, подчерта тя, предаде БТА.

Обществото е доста чувствително от гледна точка на промени в областта на социалното осигуряване, коментира още Алексова. Повишаването на приходите от данъци и осигурителни вноски безспорно ще има положителен фискален ефект, но не бива да забравяме, че тяхното повишаване намалява нетните доходи на работниците, заяви тя.

Алексова припомни, че Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди вчера предложението на правителството за новия размер на минималната работна заплата за 2026 г.

