Окончателно: Осъдиха княгиня Калина за шофиране след употреба на алкохол

Снимка: Булфото

Калина Сакскобургготска е окончателно призната за виновна и осъдена за шофиране след употреба на алкохол. Това съобщи в. "Сега". Софийският окръжен съд е потвърдил присъдата на Районния съд в Самоков, постановена миналия април - 8 месеца условна присъда, както и глоба от 200 лева. Освен това Сакскобургготска е осъдена да плати и 17 953 лева, колкото струва автомобилът, който е шофирала. Ако тя беше собственик, колата трябваше да бъде конфискувана. Решението на окръжния съд е окончателно.

Дъщерята на бившия премиер Симеон Сакскобургготски беше засечена зад волана след употреба на алкохол на 19 август 2023 г. след лека катастрофа без жертви. Районната прокуратура в Самоков заведе бързо производство по случая. Сакскобургготска е шофирала в района на хотел "Мура" в "Боровец", съобщи тогава обвинението.

Първоначално МВР съобщи, че Калина е била придружена от полицаи да даде кръвна пробата. После обаче прокуратурата обяви, че тя е отказала да даде кръвна проба, а дрегерът ѝ е отчел 1,5 промила и това е резултатът, с който Сакскобургготска ще бъде предадена на съд. Тези факти са приети за доказани от двете съдебни инстанции.

"Правилно е преценено и това, че престъплението е осъществено от подсъдимата при форма на вината пряк умисъл. Не може да има спор, че подсъдимата е съзнавала, че управлява моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта си над допустимото, като е съзнавала напълно общественоопасния характер на извършеното, предвиждала е общественоопасните последици и е искала тяхното настъпване. Това е видно от самите действия на подсъдимата, която упорито е привела автомобила в движение неколкократно, а при пристигане на полицейските служители е изпаднала в състояние на притеснение", се казва в решението на окръжния съд.

Инцидентът с Калина стана след последните промени в НК, свързани с конфискацията на автомобили, шофирани след употреба на алкохол. Затова и автомобилът "Сузуки", шофиран от Сакскобургготска, беше иззет с протокол за доброволно предаване.

"При паркиране е ударила колата, виждате. Може да е изпила една чаша вино, но това не е пиене на алкохол. Това е нищо. Инцидентът е малък. Превръща се в голям проблем, защото е княгиня Калина", коментира след случката съпругът ѝ Китин Муньос. Първо версията беше, че е била разстроена, защото едно от кучетата ѝ избягало. После в историята се появи и изчезнал папагал. "От доста малко стана нещо огромно. Но това са други причини. Най-накрая живеем в правова държава. Всеки е еднакъв пред закона. Това е много важно. Никой от тези, които сочат с пръст, обвиняват или злорадстват, не бива да го забравя. Като родител винаги боли. Да се надяваме, че нещата ще приключат", коментира тогава и Симеон Сакскобургготски.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!