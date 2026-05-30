Омбудсманът настоя за реална защита на правата на потребителите на ВиК услуги

Снимка: Булфото

Омбудсманът Велислава Делчева настоя за реална защита на правата на потребителите на ВиК услуги и справедливо ценообразуване на водата.

По повод готвените промени в Закона за водите тя е изпратила свое становище до временната парламентарна комисия по бюджет и финанси, в което отново настоява за спешни промени във ВиК сектора.

Делчева изтъква, че гражданите в редица региони на страната продължават да бъдат изправени пред тежки водни режими и кризи. Тя посочва Сливен, Омуртаг, Шумен, Плевен, Брезник и населени места в София област, съобщиха от пресцентъра на институцията на обществения защитник, предаде БТА.

Според омбудсмана е необходимо приемането на изцяло нов Закон за водоснабдяването и канализацията, който да гарантира правото на достъп до качествени ВиК услуги на цена, обвързана с начина на доставяне – гравитачно, помпажно или смесено. Целта е потребителите да не заплащат необосновано завишени разходи, се казва в становището.

Омбудсманът настоява за въвеждането на механизъм за прилагане на по-ниска цена или компенсации за потребителите в случаите, когато водата не отговаря на нормативните изисквания за качество, защото има много жалби от граждани, които са принудени да плащат пълна цена за вода, забранена от регионалните здравни инспекции за питейни нужди.

Велислава Делчева акцентира и върху необходимостта от въвеждане на санкции и принудителни административни мерки спрямо ВиК операторите при неизпълнение на задълженията им по общите условия. Тя подкрепя засилването на контролните функции на КЕВР, но предупреждава, че без ефективни мерки, защитата на потребителите ще остане формална.

Поставен е и проблемът с двойното заплащане за дистанционно отчитане на водомерите – такси едновременно към топлинни счетоводители за предоставяне на данни към ВиК операторите и разходи за отчетност, включени в цената на ВиК услугите.

