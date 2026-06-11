Опелото на DJ Steven ще бъде в събота

Снимка: Метрополис



Опелото на DJ Steven ще се състои на 13 юни, събота, от 10 часа в столичния храм „Света София", съобщиха негови близки, цитирани от БТА.

DJ Steven, един от основателите на „Метрополис", почина на 10 юни след кратко боледуване.

Редактор "Екип на Петел",

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